"Viale Belvedere, stop all’abbandono dei rifiuti"

Caro Carlino,

in viale Belvedere, all’incrocio con via Adua, c’è chi approfitta del favore delle tenebre per scaricare senza ritegno, ogni due o tre sere, l’immondizia vicino ai cassonetti. Immondizia maleodorante che, a giudicare dal tipo di rifiuti, pare provenire prevalentemente da un vicino esercizio commerciale. Qualcuno, per cortesia, può controllare e intervenire, magari con le dovute sanzioni, per mettere fine a questo disdicevole e poco civile comportamento?

Giorgio Fabbri

***

Caro lettore,

in merito alla sua lettera, abbiamo chiesto riscontro a Hera. Ecco la risposta.

In merito alla lettera, il Gruppo Hera ricorda che è vietato abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti: ciò rappresenta un comportamento illecito sanzionabile da parte dei nostri accertatori. In particolare proprio in viale Belvedere gli operatori Hera intervengono ogni giorno per garantire il decoro. La segnalazione è già stata presa in carico e saranno avviati accertamenti in merito. Si ricorda inoltre che il materiale che non può essere conferito nei contenitori stradali va portato nei centri di raccolta. Per i rifiuti ingombranti c’è la possibilità di concordare il ritiro gratuito a domicilio.

Gruppo Hera