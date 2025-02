Viale Cesare Battisti, dopo l’emergenza ecco la riasfaltatura

Asfaltato il viale Cesare Battisti. E’ avvenuto ieri, grazie ai risparmi di varie gare d’appalto di Hera. Era una vera e propria emergenza, una delle strade più eleganti e importanti di Portomaggiore era in uno stato disastroso, tanto che una signora era caduta per il degrado dell’asfalto e accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Argenta. L’occasione per il comune portuense sono stati i lavori di riqualificazione della pista ciclabile e dell’area verde, intitolata al colonnello Molinari. Ieri è stato riasfaltato non solo il viale della stazione, ma anche via Carlo Eppi e il tratto antistante la centrale elettrica, fino a ponte Madonna. Resta da sistemare il piazzale antistante lo stadio, la strada di accesso all’impianto sportivo di via Prafigaro e anche la stradina di accesso al nuovo impianto in sintetico. Su questi aspetti il sindaco Dario Bernardi si è detto disposto a intervenire in tempi rapidi, compresa una nuova illuminazione dell’impianto a nove giocatori. E’ prevista l’installazione di torri faro, la cui realizzazione è prevista all’interno dei lavori dello stadio.