Viale Roiti, la protesta dei cittadini: "Contro le modifiche 250 firme"

ARGENTA

"L’amministrazione comunale a guida Pd ancora una volta dimostra di peccare di superbia e presunzione, ignorando residenti e portando avanti posizioni che si dimostrano più ideologiche che concrete". Lo afferma il referente di Fratelli d’Italia di Argenta, Nicola Fanini, in merito ai lavori iniziati su viale Roiti. La giunta avrebbe ignorato una petizione che aveva raccolto oltre 250 firme: "Queste modifiche alla viabilità nel centro di Argenta sono state annunciate dall’attuale amministrazione più di due anni fa, trovando un importante dissenso da parte di cittadini e titolari di attività del centro. Già allora come Fratelli d’Italia ci schierammo contro questo progetto, portando avanti una raccolta firme prima, che ha ricevuto più di 250 sottoscrizioni da parte dei soli residenti e titolari di attività che si affacciano alle vie interessate da tali modifiche, e un sondaggio poi, anche qui facendo prevalere nettamente l’opinione ostile a tali opere con più del 70% delle risposte schierate contro. Nonostante tutto oggi ci troviamo davanti questo cantiere che non solo non renderà più sicuro il centro di Argenta, ma anzi limiterà e renderà ancor più confusionario e complesso il traffico cittadino".

E aggiunge: "Si è iniziato senza alcun preavviso, né a chi in tale tratto stradale ha imprese o abitazioni, né alla generalità dei cittadini che si sono visti, dalla sera alla mattina, cambiare la viabilità del proprio abitato. Sarebbe stato doveroso avvisare, per dar modo a chi in tali aree lavora di potersi organizzare al meglio. Va poi denunciata una certa ineleganza istituzionale, in quanto, sempre nel tratto interessato dai lavori, è presente la nostra sede di Fratelli d’Italia, chiaramente oscurata dal cantiere proprio nelle settimane in cui stiamo preparando la campagna elettorale e dove abbiamo iniziato la raccolta firme contro la modifica del criterio della residenzialità storica. Diciamo che per essere un progetto annunciato da più di due anni, le tempistiche con cui questo ha trovato luce risultano quantomeno discutibili". Il partito di Giorgia Meloni made in Argenta su una cosa è d’accordo con la giunta Baldini: "Sappiamo che in primavera sarà installato il guard-rail su via Matteotti, nel tratto verso la Celletta, qui accogliendo favorevolmente i lavori di messa in sicurezza stradale in un tratto troppo spesso protagonista di tragici eventi. Azioni come questa, effettivamente utile, ci troveranno sempre favorevoli".

Franco Vanini