"Vicenda Feris, ho agito solo per il bene dei cittadini"

Non si è fatta attendere la risposta della consigliera Anna Ferraresi a Italia Viva, dopo la presa di distanze del partito dei renziani dalle posizioni della consigliera, una diversità emersa soprattutto sulla discussione legata al progetto Feris, bocciato dal consiglio comunale nei giorni scorsi.

"Qualcuno non ha capito che io non sono in vendita.

Qualcuno non ha capito e non capisce che io potrò anche sbagliare ma cerco sempre di fare l’interesse dei cittadini che mi hanno votato – dice Anna Ferraresi –. Senza se e senza ma.

Quella è e rimarrà sempre la mia meta. Quando mi si dice che sul tema Fe. Ris il sindaco deve solo migliorare la sua comunicazione, che non si è né contro né a favore, mentre è così evidente lo sfregio che tale scellerato progetto porterebbe alla città ed ai ferraresi, allora io non posso stare zitta.

Io vado per la mia strada e, vivaddio, io sono e rimango

povera. Cerco di superare le mie difficoltà ma, quando mi guardo allo specchio, sono fiera di me stessa. Pago il prezzo di una vita difficile ma mai in vendita in ossequio ad interessi superiori. La prossima tornata elettorale mi vedrà a casa? Non mi interessa, ma avrò la preziosa consapevolezza di aver fatto il mio dovere. Spero tanto che qualcuno, il vero artefice del giusto fallimento di Fe.ris, entri in campo per il bene della città".

