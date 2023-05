Vicesindaco nei guai per il carretto musicale Il pm: "Condanna a 5 mesi". La difesa: "Innocente"

Nell’ambito del procedimento giudiziario contro il vicesindaco Nicola Lodi, che riguarda l’organizzazione del cosiddetto concerto itinerante in periodo di lockdown, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino continua a ritenere che Lodi sia incappato nel reato di usurpazione di funzione pubblica, perché l’organizzazione dell’evento, per conto del Comune, secondo l’accusa, non era di sua competenza. Non sono dello stesso parere, i legali che assistono il vicesindaco, gli avvocati Carlo Bergamasco e Ciriaco Minichiello. Ieri accusa e difesa hanno esposto al giudice Alessandra Martinelli, le proprie convinzioni. "Non si è trattato di un evento organizzato su decisione dell’Amministrazione – ha sottolineato il pm Savino – né su delega del sindaco. Quindi Lodi non aveva alcun mandato per organizzarlo in veste di amministratore". E ha chiesto la condanna a cinque mesi di reclusione. Di contro l’avvocato Bergamasco, ha sottolineato che "si è trattato di un evento che necessitava di alcun provvedimento. A costo zero per l’amministrazione, considerando che Lodi ha pagato di tasca sua e che i musicisti si sono esibiti gratis. Quindi nessuna usurpazione di funzione". E ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Sulla stessa linea il collega Minichiello: "Non c’è prova dell’elemento materiale, né di quello soggettivo". Si torna in aula il 22 giugno.