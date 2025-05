Vicesindaco sulla ruspa abbattè il campo nomadi. Lodi condannato a sette mesi. "Ma lo rifarei"

Era il 2 ottobre del 2019 ed è passato alla storia come il ruspa show. La demolizione delle casette ormai vuote doveva essere la conclusione della lunga e complessa operazione di sgombero del campo nomadi di via delle Bonifiche, a Ferrara. Un colpo di immagine per Nicola Lodi, allora vicesindaco, che si mise personalmente alla guida di una ruspa. Sei anni dopo, però, la doccia fredda. Ieri è arrivata la condanna a sette mesi per l’ex amministratore, riconosciuto colpevole di usurpazione di pubbliche funzioni e gestione di rifiuti non autorizzata. Amaro il commento di Lodi, che si considera vittima di un attacco politico: "Condannano me, ma lo scandalo era il campo nomadi. Ho fatto quello che altri non ebbero il coraggio di fare: mettere fine a una vergogna che si trascinava da anni. Rifarei tutto".