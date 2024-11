’Vicino a chi sta vicino’, corso gratuito per i caregiver a cura di Ant

"Vicino a chi sta vicino" è il titolo del corso gratuito che Ant organizza a Ferrara nei locali del Centro Servizi al volontariato (via Ravenna 52) con quattro incontri da lunedì 4 a lunedì 25 novembre, rivolti ai caregiver di pazienti oncologici e di pazienti affetti da malattie cronico-degenerative.

Il corso, promosso con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, è pensato per offrire alle persone che si occupano di un proprio caro malato strumenti per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e affrontarlo al meglio, prendendosi cura anche del proprio benessere a livello psicologico, sociale e fisico. In particolare si terrà conto di aspetti emotivi, pratici e lavorativi. I caregiver familiari sono infatti una risorsa cruciale nell’assistenza domiciliare dei pazienti, in quanto svolgono un ruolo centrale nei compiti di assistenza nelle attività di cura della vita quotidiana, come l’igiene personale, l’alimentazione, la mobilità, la gestione dei farmaci, il supporto morale ed emotivo e molto altro. Questo ruolo può essere molto gratificante, ma anche impegnativo fisicamente, emotivamente e mentalmente. Proprio per questo motivo, i caregiver sono ad alto rischio di sviluppare diverse patologie, per esempio sul versante ansioso-depressivo. Il corso sarà articolato in quattro appuntamenti, ogni lunedì del mese di novembre, a partire dalle ore 16 per un’ora e mezza circa, con diverse figure professionali, al fine di fornire le risorse necessarie per gestire il carico del compito assistenziale. "Il plauso va ad Ant per aver incentrato l’attenzione sulla figura del caregiver che spesso si dà per scontata – le parole dell’assessore Cristina Coletti –. Siamo al fianco di una realtà che reputiamo incisiva e che non smette mai di ricercare azioni in grado di dare sollievo alla popolazione". Agli incontri interverrà anche la delegata Ant di Ferrara Franca Arca.

j. c.