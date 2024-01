"Vicino al popolo ebraico e al dolore dei palestinesi"

Caro Carlino,

da sempre sono rimasto affascinato da certa cultura, menti eccelse riferite all’ebraismo, inutile citare personaggi dotati di uno spessore morale, intelligenza, modi di vivere, degli ebrei, quel loro riconoscersi anche dal nome legato alle città, e pure io che il nome di una città mi fregio, ebbi tanti anni fa la curiosità di capire da dove venivo, quali i miei avi, quale religione facesse parte della stessa spiritualità della mia famiglia. E in coincidenza della ricorrenza infausta della Shoah, lo sterminio di milioni di persone “ colpevoli” di appartenere a una determinata religione e cultura, non posso non ergermi a difensore degli ebrei in toto, a partire dalla difesa dello Stato Ebraico che tanto soffre, pur non dimenticando affatto quanto anche il popolo palestinese paghi un prezzo così alto. E questo perché l’olocausto rimanga un bruttissimo ricordo della storia. Per mai più ripetersi. Grazie,

Saverio Mosca

* * *

Caro Carlino,

vorrei formulare i più sentiti ringraziamenti al professor Mario Bertasi ed a tutta la sua equipe di anestesisti, infermieri ed altro personale operatorio, per l’intervento che ho subito presso l’ospedale del Delta. Un grazie, oltre alla professionalità, anche per l’umanità e la gentilezza espresse, gratitudine che rivolgo anche al personale infermieristico e medico del reparto di chirurgia per i trattamenti avuti durante la degenza.

Claudio Castagnoli

* * *

Caro Carlino,

una mia poesia per la Giornata della memoria, con un grazie alla senatrice Liliana Segre:

Abbiamo la ferita/ dell’olocausto/ che ancor brucia,/ immagini di volti/ che recano dolore,/ un grazie/ a chi ancora oggi/ ha la forza/ di poter raccontare.

Eridano