Vicolo del Voltino, le ruspe in azione

Prenderanno il via lunedì i lavori, programmati dal Comune, per il rifacimento di un tratto della pavimentazione stradale di vicolo del Voltino. Gli interventi riguarderanno la rimozione della pavimentazione stradale in asfalto e la realizzazione di una nuova pavimentazione in acciottolato. Sarà realizzato un nuovo camminamento a partire dal numero civico 5/b fino all’intersezione con via Borgo dei Leoni. Obiettivo dei lavori è quello di riqualificare questa via del centro storico, migliorandone le condizioni di sicurezza e di decoro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà in vigore il divieto di transito (eccetto autorizzati), lungo tutto lo sviluppo della via (da via Palestro a via Borgo dei Leoni). Saranno ammessi, nei tratti non interessati dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso, oltre a pedoni e biciclette. In vigore anche il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati della via.

Per i residenti di vicolo del Voltino - zona traffico limitato comparto C - saranno riservati stalli di sosta (indicati con segnaletica provvisoria) in corso Porta Mare, dalla fine del divieto di fermata in prossimità del numero civico 9 fino all’intersezione con la via Borgo dei Leoni. Le modifiche alla viabilità in vigore fino alla conclusione degli interventi, inizio di aprile.