’Viconovo in movimento’: si parte: "Un passo avanti, lezioni per tutti"

Al via l’iniziativa ‘Viconovo in movimento’. Tutto pronto per le otto lezioni gratuite di fitness all’aperto che inizieranno da oggi pomeriggio per tutti i sabati di settembre e ottobre dalle 16 alle 17. Si terranno nell’area verde parrocchiale di via Bertolda a Viconovo. Un percorso di attività motoria promosso dalla Pro loco Viconovo, realizzato grazie ai contributi ottenuti dal bando per i progetti sportivi del Servizio Sport del Comune di Ferrara. Il progetto ed iniziativa sono stati illustrati oggi ieri nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale allo sport, Francesco Carità, dal presidente della Pro loco Viconovo Marcello Celeghini con la volontaria Emanuela Casaroli e dall’istruttrice di fitness Barbara Maggi della scuola Goodbody. "Questo genere di iniziative sono molto apprezzate e sostenute dalla nostra Amministrazione – ha sottolineato l’assessore Carità – perché oltre a favorire la socializzazione e il benessere psicofisico, creano anche delle occasioni di condivisione nelle frazioni, coinvolgendo in modo intergenerazionale tutta la cittadinanza che desideri mettersi in gioco e fare attività fisica. È una bella soddisfazione sapere che i contributi che riversiamo sulle associazioni del territorio portano veramente un valore aggiunto e offrono opportunità di questo tipo". La prima lezione, quindi, sarà oggi a partire dalle 16 alle 17. Le lezioni saranno tenute dall’istruttrice qualificata Barbara Maggi nota c me ‘Barbara LJ’. A tutti i partecipanti viene richiesto di presentarsi con un tappetino di gomma, per garantire una corretta funzionalità della lezione di fitness.

Per informazioni e per comunicare la propria adesione contattare il numero 3405379117. "Si tratta – ha spiegato Marcello Celeghini – di un percorso di attività motoria che si svolgerà sia a corpo libero che con attrezzi, accompagnati da un’istruttrice qualificata, Barbara Maggi, della scuola Goodbody. Un’esperienza di sport e salute assieme, a misura di ogni età, dai bambini agli anziani, perché se lo sport è per tutti, anche l’attività che andremo a proporre deve essere alla portata di tutti, soprattutto tenendo conto del contesto dell’area verde. L’appuntamento del sabato pomeriggio dalle 16 alle 17 sarà proprio sull’ampio prato davanti alla chiesa del paese, per trasferirci poi nell’attigua tensostruttura presente in loco, in caso di maltempo".

Mario Tosatti