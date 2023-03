Video al runner, inizia la causa contro Lodi

Si è aperto ieri mattina il processo civile che vede contrapposti il runner che correva all’aperto durante il lockdown (persona con certificati medici che indicavano la necessità di svolgere attività motoria) e il vicesindaco Nicola Lodi, che lo aveva seguito e filmato, pubblicando il video sul web. Quelle riprese fecero in breve tempo il giro dei social. Un fatto per il quale scattò una querela per diffamazione aggravata da parte della persona filmata. Il podista, assistito dall’avvocato Pamela Palazzi, ha chiamato in causa il numero due della giunta anche in sede civile, chiedendo un risarcimento danni da cinquantamila euro. Il caso è approdato ieri mattina davanti al giudice Marianna Cocca. In udienza sono state presentate le istanze istruttorie, sulle quali il giudice si è riservato. "La nostra richiesta di risarcimento – ha spiegato l’avvocato Palazzi – è parametrata alle tabelle del tribunale di Milano, che è il nostro punto di riferimento. Abbiamo chiesto al giudice l’ammissione di prove per testimoni. Se c’è un’assunzione di responsabilità, il mio assistito è disposto a trovare un accordo". La difesa del vicesindaco, sin dall’inizio di questa vincenda, ha sempre sostenuto che Lodi non potesse sapere di quali patologie fosse affetto il runner e che, all’epoca, era intervenuto come assessore con delega alla sicurezza in un momento caratterizzato dall’emergenza pandemica.

f. m.