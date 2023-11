Video e impronte, il lupo è tornato: "In pianura cerca di riprodursi"

Sulle tracce del lupo. Impronte, racconti. Arrivano dagli agricoltori e allevatori di una zona tra Scortichino e Gavello, tra campi sterminati e deserti, vivi di agricoltura ma disabitati dalle case. Arrivano da un capezzale che scorre parallelo al Canale Cavalletta, in via Argine Cagnette. Impronte che tracciano riflessioni che aprono alla visione più ampia della presenza del lupo in provincia di Ferrara.

"Non basta un’impronta per indicare una presenza – premette Riccardo Gennari, che si occupa di natura come guida ambientale e naturalistica e ha fondato il Wolf group interessandosi delle aree di pianura della provincia di Ferrara e Bologna, documentando e tracciando la presenza del lupo –. Perché potrebbe assomigliare all’impronta di un cane di grossa taglia come un pastore tedesco. Ma documenti, con foto e video, di presenza del lupo nella zona di Bondeno insieme a quello dello sciacallo dorato sul Cavo Napoleonico, le abbiamo già dal 2020 –sottolinea – . Non c’è da stupirsi. Il lupo è un animale intelligente, adattabile. Far conoscere la verità sul lupo e promuovere la conoscenza obiettiva, è importante". L’associazione si occupa di monitorare la diffusione, raccogliendo le segnalazioni e inviandole alle istituzioni e agli enti competenti. "I lupi vivono in branchi su un territorio di circa 150 chilometri quadrati – spiega Gennari - . Ma in pianura c’è un fenomeno che si chiama ‘dispersione’. I giovani lupi infatti, dai due anni di età, vanno in giro, per lo più per trovare la coppia, per riprodursi, per trovare il loro territorio. Non bisogna stupirsi della loro presenza in queste terre. Può essere un giovane lupo che va in giro per cercarsi spazio, per fare la sua vita e soprattutto per affermare la sua indole riproduttiva".

Da qui una considerazione: "Bisogna aspettare prima di gridare ‘al lupo al lupo’ – rassicura – ma dobbiamo aspettarci e convincerci della loro presenza". Da qui un’indicazione: "E’ pur sempre un predatore. Non dobbiamo interferire – sottolinea Gennari -. E’ un animale selvatico che deve fare la sua vita. Sarebbe bene che noi uomini ci adeguassimo con misure e sistemi di tutela di protezione soprattutto per certe attività ma senza interferire. Non è addomesticabile. Ha la sua vita".

Claudia Fortini