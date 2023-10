Video e letture da condividere con Open Group

VIGARANO

E’ partito, come lo scorso anno scolastico, il Progetto Adolescenti a cura di Open Group, che con la collaborazione di alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado di Vigarano Mainarda e gli assessorati alle Politiche giovanili e alle Politiche sociali gestisce uno spazio prezioso per i ragazzi e le ragazze del paese. "Si tratta di un’iniziativa rivolta ai giovani della nostra scuola secondaria - spiega l’assessore alle Politiche sociali Francesca Lambertini - condotta da educatori in grado di cogliere le esigenze dei ragazzi ed offrire un aiuto concreto, costruendo un contesto dove possono sperimentare e sperimentarsi". L’appuntamento per un massimo di 12 ragazzi, indicati dalla scuola media, si tiene nei locali della sala attrezzata multimediale del Comune ogni martedì e giovedì pomeriggio.

"Gli educatori propongono percorsi che spaziano dalla realizzazione di video a momenti di riflessione – spiega l’assessore - partendo dalle letture e arrivando alla didattica . Trascorrono insieme momenti in cui possono sviluppare e valorizzare le diverse competenze. E’ molto bello che uno spazio comunale venga vissuto da chi sta scoprendo la socialità, il territorio. Vivono momenti insieme, anche grazie all’incontro con le associazioni del territorio, quali il foto club di Vigarano e il centro Duilio Bergamini dell’hobbistica che ringrazio per la disponibilità. In questo modo i ragazzi scoprono le realtà del territorio e incontrano chi ha passioni e si dedica nel volontariato anche agli altri". Un punto di forza per i giovani. "Quando la coordinatrice del progetto, Chiara Raimondi mi ha contattata - prosegue l’assessore alle politiche giovanili Daniela Patroncini - sono rimasta entusiasta e ancor di più quando ho constatato i risultati raggiunti lo scorso anno". Moltissime le attività finalizzate a potenziare l’autostima, a valorizzare le capacità pratico manuali ed espressive, ad accompagnare i ragazzi nella socializzazione e nella conoscenza del proprio territorio. "Una rete sinergica – sottolinea l’assessore - sostenuta dalle ‘quote rosa’ della giunta vigaranese".

Claudia Fortini