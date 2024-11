Video porno con bambini . L’imputato si difende:: "Non li ho scaricati io"

FERRARA

"Avevo lasciato il mio telefono cellulare a casa di un amico, che avevo aiutato per un trasloco. Ritengo che proprio in quel periodo siano stati caricati i video sul mio cellulare. E io poi non me ne sono accorto, perché non utilizzavo frequentemente la chat di Telegram". Si è difeso così ieri l’imputato del processo che ruota attorno al possesso di una trentina di immagini che ritraggono bambini da 4 a 10 anni in situazioni a dir poco raccapriccianti. L’imputato, 47 anni, proprio nel corso dell’udienza di ieri, durante l’interrogatorio, ha raccontato al pubblico ministero Stefano Longhi che gli stava facendo domande per ricostruire la vicenda, che quelle immagini non le aveva scaricate lui nel suo telefono, ma che tutto questo potrebbe essere accaduto quando lui aveva dimenticato il cellulare a casa di un amico. Non solo. Il quarantasettenne non si sarebbe accorto subito della dimenticanza, ma dopo un po’. Tempo in cui il suo apparecchio era rimasto incustodito e quindi altri avrebbero potuto utilizzarlo per scaricarci quel materiale che poi era stato memorizzato in due chat distinte di Telegram. Alla domanda del presidente del Collegio giudicante, Piera Tassoni, di come sia stato possibile che il materiale poi potesse essere stato archiviato su Google Drive, l’imputato ha replicato che "avendo accesso al telefono e l’applicazione rimanendo aperta diventa accessibile, senza necessità di conoscere le credenziali".

Al termine dell’udienza, il pm Longhi ha chiesto e ottenuto una modifica al capo di imputazione, perché di fatto è emerso che il materiale pedo pornografico, era passato dal suo telefono a un’altra sola utenza, quindi non si sarebbe trattato di diffusione ma di cessione di materiale pedo pornografico.

L’inchiesta. A far scattare l’inchiesta della procura e le indagini eseguite dagli agenti della polizia postale di Ferrara, era stata una segnalazione partita dagli Stati Uniti, di materiale pedo pornografico scaricato su Google Drive. Da qui l’avvio degli accertamenti della Polposta, coordinata dal pm Longhi, che hanno portato a recuperare sullo spazio a disposizione su Google Drive 22 file, mentre gli altri otto sono stati trovati dagli agenti sul telefono sequestrato all’imputato nel corso della perquisizione domiciliare nell’abitazione del 47enne. Una volta avuto accesso nell’appartamento che l’uomo condivideva all’epoca, era il 2022, con i genitori, gli agenti si erano fatti consegnare due apparecchi telefonici: uno smartphone e un mini telefono su cui erano registrate due utenze telefoniche. Da qui la decisione di eseguire una preview degli apparecchi – come spiegato nella precedente udienza dagli operatori di polizia – e la scoperta degli otto fili con immagini che vengono descritte come raccapriccianti. Al termine dell’udienza di ieri, e dopo la modifica del capo di imputazione, il legale che assiste l’imputato, l’avvocato Barbara Renzullo, ha chiesto i termini a difesa, per l’eventuale decisione se chiedere riti alternativi. La presidente del Collegio giudicante ha fissato la prossima udienza al 20 marzo prossimo.

Cristina Rufini