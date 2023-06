Video tra i palazzoni, prosegue il processo

A seguito dell’udienza predibattimentale il giudice ha disposto la prosecuzione del processo che vede imputati per diffamazione il vicesindaco Nicola Lodi e Alessandro Ferretti. Il caso al centro del procedimento riguarda un video del 2018 in diretta Facebook durante un sopralluogo tra i palazzoni in disuso di via Scalambra. Il video riprendeva un giovane che – assistito dagli avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile – ha querelato gli attuali imputati per aver diffuso di lui un’immagine negativa. Prossima udienza il 26 ottobre.