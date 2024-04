Videomapping sul Palazzo ducale: "Un’ode alla città e alle tradizioni"

"Sarà un’ode all’amore che nasce dalle armi, una danza tra spade e cuori, dove la passione per la vita si fonde con il rispetto per la storia". Questa è l’idea al centro del nuovo spettacolo di videomapping che, dal 2 al 5 maggio prossimi, per quattro sere consecutive (dalle 21 all’1 di notte) illuminerà la facciata del palazzo Ducale di Ferrara, compresa la torre, con una delle storie più caratteristiche della città estense, quella del suo antico e tradizionale Palio. Si intitola infatti ‘D’arme e d’amore’ l’installazione multimediale di video arte artistica progettata in questi mesi dalle celebri firme di Andrea Bernabini & Sara Caliumi, con le musiche di Davide Lavia della ’Neo visual project’, che già avevano ammaliato in più occasioni Ferrara negli ultimi anni. Dopo il Duomo, il Castello e Palazzo dei Diamanti, per lo show su Palazzo Ducale, il gruppo di artisti sta lavorando alla realizzazione di suggestive ed evocative animazioni complesse, come il 3D e la motion graphics, per modificare la percezione visiva dello spettatore creando un immaginario di stupore e meraviglia. L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con Ferrara Tua, con la consulenza storica della Fondazione Palio Città di Ferrara. "Attraverso il nostro ‘artwork’, le pareti del Palazzo Ducale si animeranno, raccontando storie di eroi e santi, di passioni e sacrifici, di simbologie oniriche, di un tempo lontano che continua a pulsare nel cuore della città", spiegano Andrea Bernabini e Sara Caliumi. "Questo imponente monumento, un tempo residenza degli Este, diventerà il palcoscenico perfetto per la magia del videomapping, che con luce e colori si insinua tra le sue pietre secolari. Sarà un omaggio a una delle tradizioni più affascinanti e significative della città di Ferrara, il Palio, le cui radici affondano nel passato lontano, in una terra segnata da battaglie e vittorie, dove la lotta per la libertà ha plasmato il destino di intere generazioni. L’arte diventa così un ponte tra passato e presente".

"In questi anni – commenta il sindaco Alan Fabbri – abbiamo lavorato, in accordo con l’Ente Palio, ora Fondazione, per far conoscere sempre più questa bellissima manifestazione storica, che non ha nulla da invidiare rispetto ad altre tradizionali competizioni italiane. In più, i costumi del corteo, che prendono spunto dai volumi antichi e dai meravigliosi affreschi di Palazzo Schifanoia giunti sino a noi, sono un valore aggiunto ineguagliabile bellezza. Lo spettacolo di videomapping esalterà queste peculiarità, che sono parte del patrimonio, della cultura e delle tradizioni della nostra città". Le proiezioni partiranno ogni sera dalle 21, con replica ogni 20 minuti circa (ultima proiezione alle 00:40). Non mancheranno altre sorprese durante l’evento di video arte multimediale, che saranno svelate nelle prossime settimane.

re. fe.