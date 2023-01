Videosetting, sperimentazioni e origini

Oggi alle 16.30, alle ex scuderie in via del Podestà 14A, inizia la rassegna Video-Setting con conferenza e video proiezioni a cura di Carlo Ansaloni e l’apertura della mostra di Marco Caselli Nirmal. Video-Setting è una rassegna annuale la cui prima edizione, intitolata ‘Videoarte: Origini e Sperimentazioni’, è in due fasi. È articolata in sei conferenze sul tema, un’esposizione fotografica, alcune proiezioni video e due importanti mostre. Video-Setting è organizzata da Zanzara arte contemporanea.