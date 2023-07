Videosorveglianza, arrivano i contributi

"Grazie al buon lavoro del ministro Piantedosi in arrivo 308mila euro, con un bando, per la videosorveglianza in provincia di Ferrara. Nello specifico 58mila euro andranno a Cento e 250mila a Fiscaglia. L’investimento complessivo di 58 milioni per finanziare la sicurezza delle nostre città, dimostra l’impegno costante della Lega a tutela degli italiani e delle italiane contrastando la criminalità e credendo nella prevenzione". Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini in prima linea sul tema della sicurezza.