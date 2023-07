Videosorveglianza, arrivano i contributi

Il Ministero dell’Interno ha approvato il cofinanziamento del progetto "nuovo impianto di videosorveglianza e lettura targhe nel territorio comunale" con un contributo di 58 mila euro, che si aggiungono ai 40 mila già stanziati dal Comune a titolo di cofinanziamento. "Grazie al lavoro dell’Amministrazione e degli Uffici comunali, in particolare della Polizia Locale, si concretizza così un altro importante tassello del più ampio Progetto Smart della Giunta Accorsi per il potenziamento della sicurezza urbana integrata – dice l’assessore Mario Pedaci - questo sistema di lettura delle targhe sarà in dotazione alla nostra Polizia Locale e sarà un utile strumento non solo di accertamento di infrazioni del codice della strada ma di sicurezza, in quanto attraverso il possibile accesso al database delle targhe disponibile a livello nazionale, sarà possibile rilevare il transito sul territorio di veicoli rubati o segnalati". A commentare subito è il capogruppo Pd. "Grazie al Comune, all’assessore alla sicurezza Pedaci e al corpo di Polizia Locale di Cento che hanno messo in piedi un progetto sulla videosorveglianza risultato tra i vincitori del bando ministeriale – dice Mattia Franceschelli - . Il progetto è stato concepito da tempo e prevede una rivoluzione per le politiche di sicurezza nel Comune di Cento: è prevista infatti l’installazione delle telecamere del sistema Targa System, che permetteranno la lettura targhe dei veicoli nelle principali vie di accesso alla città. In questo modo, tramite l’interconnessione con il sistema nazionale targhe e transiti, sarà possibile ricercare veicoli inseriti nelle liste dei sospetti a disposizione delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria. Il Comune di Cento ha saputo realizzare un progetto vincente, dimostrando attenzione alle esigenze di sicurezza di cittadini e operatori economici del territorio, in proficua collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la Prefettura". Sistema già presente nei territori vicini come quelli di Terre del Reno. "Dispiace leggere del tentativo di strumentalizzazione del deputato e sindaco di Vigarano Bergamini, che spaccia il contributo ministeriale come un’erogazione di favore del ministro Piantedosi nei confronti di Cento – puntualizza - la graduatoria dei Comuni aggiudicatari è elaborata sulla base di parametri strettamente tecnici. Nelle parole dell’on. Bergamini si nota una certa invidia".

l.g.