Videosorveglianza, c’è il bando

Il Comune di Vigarano partecipa al bando del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, per l’implementazione di sistemi di videosorveglianza "con l’obiettivo di migliorare la sicurezza del territorio". Così il sindaco Davide Bergamini: "Abbiamo presentato un progetto che prevede un investimento significativo per l’installazione di varchi di sorveglianza del nostro territorio i quali permetteranno il controllo delle vie di entrata e di uscita dal nostro comune e diverranno un utile strumento per le forze di polizia". La partecipazione al bando, aggiunge Bergamini, "è il risultato tangibile di un lavoro di squadra straordinario, che ha coinvolto attivamente la nostra Polizia locale dimostrando che l’ingresso nel corpo unico dell’Alto ferrarese risulta un valore aggiunto per Vigarano". A differenza del passato, "ha la possibilità di utilizzare nuovi strumenti di lavoro e soprattutto è in grado di cogliere opportunità che da diversi anni non erano state colte". La sicurezza dei cittadini, conclude Bergamini, "è e rimarrà sempre una priorità assoluta per il Comune, e questo progetto rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di tale obiettivo. Continueremo a lavorare per cogliere tutte le opportunità possibili finalizzate a garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i nostri concittadini".