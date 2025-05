Videovisita cardiologica dopo le dimissioni: "Così riusciamo a ridurre le liste d’attesa"

All’ospedale di Cento parte un servizio sperimentale di videovisita cardiologica post-dimissione con la telemedicina al servizio del paziente e della gestione delle liste d’attesa. L’Unità operativa di Cardiologia del Santissima Annunziata, "nell’ambito – così una nota – del continuo impegno per garantire una presa in carico tempestiva, efficace e personalizzata dei pazienti, ha avviato una nuova modalità sperimentale di videovisita cardiologica, rivolta a buona parte dei pazienti dimessi dal reparto". Questa innovazione organizzativa, spiegano dall’ospedale, permette di programmare, a circa 20 giorni dalla dimissione, una valutazione a distanza in videovisita, utile a decidere, sulla base delle reali condizioni cliniche del paziente, la tempistica più appropriata per la successiva visita in presenza. "Attualmente, – dice Mario Pedaci, responsabile della Telemedicina dipartimento cardiotoracovascolare delle Aziende sanitarie ferraresi nonché medico che ricopre anche il ruolo di assessore alla sanità del comune di Cento – a tutti i pazienti dimessi viene assegnato un controllo in presenza a 40 giorni. Tuttavia, grazie alla videovisita anticipata, si è osservato che oltre la metà dei dimessi presenta condizioni cliniche stabili tali da rendere più adeguato un controllo in presenza a 90 giorni, contribuendo così a ridurre il sovraccarico delle liste d’attesa e a riservare accessi più ravvicinati ai casi realmente più complessi". Dall’Asl fanno saper che "l’attività di televisita viene effettuata dal lunedì al venerdì, con due videovisite cardiologiche al giorno, per un totale di circa 35-40 valutazioni mensili e che questo numero già oggi copre oltre il 50% dei pazienti che potrebbero trarne beneficio". Non rientrano nel circuito Cup ma di un percorso interno dedicato con appuntamenti programmati dall’Unità operativa di Cardiologia senza sottrarre disponibilità al sistema di prenotazione dell’Azienda. "La Cardiologia dell’ospedale di Cento è un punto di riferimento provinciale per la telemedicina di alta specialità, con un turno quotidiano dedicato esclusivamente all’attività telematica. Tale organizzazione – mette in evidenza Biagio Sassone, direttore del dipartimento Cardiotoracovascolare delle aziende sanitarie ferraresi – ha permesso di raggiungere una efficacia del 90% nella trasmissione dei piani terapeutici per via digitale, offrendo una risposta rapida, sicura e moderna ai bisogni dei pazienti cronici e fragili". L’Ausl conclude sottolineando che "questa nuova fase di sperimentazione conferma il ruolo di Cento come polo innovativo nell’adozione delle tecnologie digitali applicate alla medicina specialistica, mettendo al centro il paziente e l’efficienza del sistema sanitario".