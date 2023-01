"Vidi un uomo che si sbracciava"

ARGENTA

Protagonista ieri davanti alla Corte di Assise di Cosenza, quel maledetto tratto di strada dove sono rimasti i 27 anni di Denis Bergamini, il calciatore argentano che il 18 novembre 1989 fu trovato cadavere proprio lungo la Statale Jonica, a Roseto Capo Spulico, chilometro 401. Davanti ai giudici hanno sfilato alcuni automobilisti che quel pomeriggio transitarono proprio in quel tratto di strada, notando un uomo a piedi. Il primo a raccontare che cosa vide è Bernardino Rinaldi che all’epoca era un rappresentante di commercio e quel 18 novembre percorrendo la Statale verso Taranto, intorno alle 16.30, dopo una curva "Vidi una Golf – ha raccontato ieri in aula – che invase quasi la mia corsia per evitare un uomo che si trovava in mezzo alla strada. Era biondo, di spalle, con un giubbotto marrone, che si stava sbracciando cercando di fermare le auto che andavano in direzione di Cosenza. Ho avuto l’impressione che cercasse aiuto". Sempre Rinaldi ha aggiunto che dall’altra parte della strada, ferma in una piazzola vide un’auto "sicuramente non bianca" dentro alla quale c’era almeno una persona. "Ricordo che mi sono meravigliato del fatto che ci fosse qualcuno fermo in macchina mentre quel ragazzo stava cercando aiuto". Chi era quel qualcuno? L’attuale imputata ed ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò? O chi altri? E perché un’auto "non bianca". Rinaldi, poi, ripercorse la strada nell’altro senso di marcia, alle 19.30 circa, trovando la strada bloccata a causa di un incidente.

Dopo di lui ha testimoniato, avendolo chiesto spontaneamente, Rocco Mario Napoli, pregiudicato per ricettazione e droga che è stato in carcere dal 2008 al 20015. Napoli ha raccontato di essersi presentato spontaneamente ai carabinieri il 24 novembre per raccontare che la sera del 18, intorno alle 19 era transitato sulla Jonica e di aver visto ferma in una piazzola una Maserati bianca, per aggiungere "c’era un ragazzi che si camminando si è avvicinato al ciglio della strada e con lo sguardo assente è arrivato fino al manto. L’ho evitato sterzando. Per poco non lo metto sotto. Lo stesso Napoli è stato riascoltato più volte negli anni, fornendo non sempre versioni collimanti. Sentita anche la ex moglie che non ha perfettamente ricostruito la scena come ha fatto l’ex marito. Infine la testimonianza della cugina e avvocato di Napoli, Anna Napoli, che era al distributore dei genitori lungo la Jonica che ieri ha raccontato come il cugino le spiegò di aver visto quel ragazzo che tentò di buttarsi sotto il furgone di Napoli stesso. Affermazione contestata dal pm e dall’avvocato di parte civile Fabio Anselmo, i quali hanno letto sue precedenti dichiarazioni di tenore diverso. Si torna in aula mercoledì 18.

Cristina Rufini