"Vie accidentate, devo sospendere la Franchigena"

Dopo dodici anni la tradizionale e suggestiva passeggiata Franchigena registra una battuta d’arresto a causa delle condizioni di abbandono delle strade. "Visto che nessuno interviene a rendere transitabili le vie pubbliche che dovremmo percorrere, sono costretto ad annullare la passeggiata Franchigena – annuncia Franco Grandi –. O perlomeno a cambiare il percorso, da vie storiche piene di leggende, aneddoti e ricordi, a vie asfaltate del centro o della prima periferia, tralasciando in questo modo tante bellezze, luoghi e storie che non si possono dimenticare. Ci fermiamo fino a che qualcuno non curerà il percorso". C’è amarezza nelle sue parole. Grandi in queste passeggiate ha messo tanta passione, ma soprattutto la voglia di far conoscere le bellezze più sconosciute di Cento. "A volte siamo anche in 50 o 80 persone, è pericoloso andare a piedi per strade trafficate – spiega l’organizzatore –. Tuttavia in via Cola verso l’acquedotto, in via Marinelli o in altre strade che percorriamo, ci sono erba alta, buche o situazioni di non percorribilità. L’appello è che il Comune o chi per lui tenga più pulite e in ordine queste strade perché i centesi possano continuare a passarci e godere delle bellezze che abbiamo".

Ma non è tutto. "Non voglio che Cento sia conosciuta solo per Guercino e Carnevale – aggiunge –. Questa passeggiata, come le altre che organizzo, ha lo scopo di mostrare a tutti i tesori del territorio, dai pilastrini ai paesaggi. Tale iniziativa è anche un potenziale richiamo turistico: si può partire dalla Rocca parlando del passaggio segreto verso l’Ariosto, conoscere la chiesa di via Santa Liberata, il ‘cisulen di furmigon’ e, attraverso le vedute dell’argine traversante, arrivare a Villa Ariosto con la leggenda del fantasma. E ancora le battaglie cruente con San Giovanni per la chiusa del ponte, la funivia e i paesaggi bellissimi di monte Borre, via delle Rose, il ponte delle Sette Vergini con la sua leggenda del capodanno".

Tutti aneddoti e storie che, qualora non venissero continuamente tramandati, rischierebbero di essere persi. Una memoria che Grandi contribuiva a coltivare e rafforzare con grande passione. "Ora, visti i tempi e gli sviluppi, dopo dodici anni di ininterrotta frequenza, sospendo la Franchigena fino a quando non sarà possibile ripercorrerla tutta senza problemi – conclude –. A richiesta, sarà possibile fare la passeggiata delle ‘40 chiese’ oppure una passeggiata per Cento, la ‘Centigena’, in quanto da vedere ci sono ancora tante cose che non devono andare perse o dimenticate. Per ora l’appuntamento rimane quello del mercoledì alle 20.30"

Laura Guerra