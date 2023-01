"Vie ridotte in pessime condizioni La colpa ai giovani, troppo facile"

Credo sia stato molto importante che la materia dell’incidentalità stradale, sia stata parte del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Credo che ciò significhi che l’argomento và molto attenzionato, e che la Nazione se ne deve prendere carico in tutti i suoi ruoli istituzionali e non. Troppa velocità, troppa disattenzione, troppa superficialità alla guida; ne siamo tutti consapevoli e testimoni. Chi di noi quando gira per strada, non vede delle vere e proprie oscenità. Persone che continuano a guidare con il cellulare in mano attaccato all’orecchio, magari mentre stanno facendo manovre delicatissime: sorpassi, passaggi per semafori, attraversamenti in prossimità di incroci, passaggi pedonali. Quanti ne vediamo fare i deficienti! Purtroppo tanti. E tante volte in queste “bravate”, fortunatamente, non succede niente, ma in tante altre volte succede l’incidente, talvolta irreparabile. E non c’è mai da chiedersi, quando succede, perché questa volta è andata male, ma bisogna dirsi che fino a quel momento era andata bene. Quindi l’attenzione alla guida è la prima cosa da tenere e da supportare ogni qualvolta ci si mette al volante. Sempre e comunque. Dopo poi, non bisogna mai dare solo la colpa dell’incidente stradale a chi le strade le percorre. Abbiamo tante strade pericolose, che avrebbero bisogno di essere veramente sistemate e messe a norma. Abbiamo canali che costeggiano strade che non sono protetti da guardrail, alberi ai lati delle strade, che non hanno una protezione. Ci sono strade che abbisognano di asfaltature decenti, che permettano a qualsiasi tipo di veicolo, di rimanere veramente in sicurezza. La prevenzione rimane comunque il primo ingrediente indispensabile per la salvaguardia della vita umana. Mio figlio è morto annegando in un canale perché mancavano 16 metri di guardrail e non sicuramente (detto da perizie tecniche varie, e non da sua madre, perché guidava a forte velocità). Quindi. Credo sia troppo facile dare sempre e solo la colpa ai giovani che muoiono sulle strade.

Antonella Finotti

mamma di Marco Coletta