"Viene raccontato un mondo spesso poco conosciuto"

Stefano Muroni, presidente di Ferrara la Città del Cinema, sottolinea: "Un’occasione importante per fare memoria e per raccontare un mondo spesso poco conosciuto". Entusiasta Marco Gulinelli, assessore alla Cultura di Ferrara, che afferma: "La mostra è un viaggio nel tempo, il tempo del cinema che nel 2025 compirà 130 anni. I primi manifesti comprendevano l’illustrazione e il genere diventò presto un’arte. I tempi sono cambiati, oggi c’è negli spettatori una sorta di saturazione cognitiva; perciò, questa mostra esposta a Venezia per la 80ª edizione del festival del cinema diventa un’occasione imperdibile grazie alla cura di Luca Siano, esperto del settore, e alla produzione di Ferrara la città del Cinema". L’ingresso gratuito per tutta la durata del festival.