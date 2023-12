Vietati botti e petardi

Divieto all’uso di botti e petardi a Cento per capodanno. Il comune ricorda che lo scoppio di petardi e botti può causare gravi danni alle persone, oltre che essere fonte di disturbo alla quiete pubblica e poter causare danni anche agli animali domestici. Pertanto si ricorda che a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché della salvaguardia e del benessere degli animali, il vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede il divieto, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate per particolari manifestazioni, di far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo. La sanzione prevista per la violazione va da un minimo di 75 euro a un massimo di 500 euro con possibilità di pagamento in misura ridotta di 150 euro entro 60 giorni. Inoltre, è in atto anche l’ordinanza per il ‘Pair 2020 - Qualità dell’aria e limitazioni alla circolazione stradale e utilizzo biomasse’ che prevede nei giorni di superamento dei limiti di allerta smog a Cento, fino a martedì 2 gennaio 2024 compreso, tra le misure emergenziali, il divieto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. In deroga al divieto, qualora l’adozione delle misure emergenziali coincida con le date del 5 e 6 Gennaio 2024 sono consentiti i roghi dei fantocci della befana e lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici.

l.g.