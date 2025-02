’Vietato agli elefanti’ fa riflettere. Il coraggio del gelataio Tirelli

Un viaggio nella memoria con i giovani cronisti della scuola primaria Franceschini. Andiamo a leggere.

27 Gennaio: ’Giornata della memoria’ alla scuola primaria di Porotto.

In occasione della “Giornata della memoria”, le classi della scuola primaria Franceschini anche quest’anno, dopo l’intervallo, si sono riunite in giardino. Ogni classe ha realizzato un cartellone e ha letto delle frasi inerenti al tema.

Noi di prima abbiamo presentato ’Vietato agli elefanti’, albo illustrato che tocca la tematica dell’inclusione del diverso. L’ingiustizia di non ammettere un elefante in un parco per animali, risulta subito evidente anche ai più piccoli tanto da favorire belle riflessioni.

Noi di seconda abbiamo proposto il libro ’Il gelataio Tirelli’ che, pur non essendo ebreo, ha messo a rischio la propria vita nascondendo degli ebrei nel retrobottega della sua gelateria. La storia di Tirelli è tratta da fatti realmente accaduti: il piccolo Peter, ebreo, vicino di casa di Francesco, protagonista del racconto, è il suocero dell’autrice del libro che sentendo raccontare da lui questa storia, ha deciso di scriverla per farla conoscere a tutti. Il libro affronta il tema della Shoah in maniera delicata, chiara e semplice e, sottoforma di favola, parla ai bambini di valori universali come l’amicizia, il coraggio e l’altruismo.

Noi di terza abbiamo intitolato il cartellone: “Per non dimenticare”, con alcune frasi di persone che hanno vissuto la terribile esperienza dei campi di concentramento. Eccone alcune. "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" (Primo Levi), "Non ho rinunciato alle mie speranze, perché, nonostante tutto, continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo" (Anna Frank), "L’odio divide, separa, distrugge, mentre al contrario, l’amore unisce e dà pace” (San Massimiliano Kolbe),"L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa" (Liliana Segre).

Noi reporter delle classi quarte abbiamo presentato: “La stella di Andra e Tati” per portare un messaggio di speranza che vince sull’orrore di Auschwitz e della Shoah. ’La stella di Andra e Tati’ racconta la storia vera delle sorelle Alessandra e Tatiana Bucci, ebree italiane di Fiume. Avevano solo 6 e 4 anni quando il 29 marzo 1944 vennero deportate ad Auschwitz insieme alla madre, alla nonna, alla zia e al cuginetto. Scambiate per gemelle dal dottor Mengele, Andra e Tati riuscirono a sopravvivere alle prime selezioni nel campo di concentramento e furono portate nel Kinderblock, la baracca dei bambini che venivano destinati agli esperimenti.

I cronisti della V A hanno illustrato ’Il violino di Auschwitz’, un libro di Anna Lavatelli accompagnato dalle illustrazioni di Cinzia Gagliano che racconta il destino della giovane violinista Eva Maria che troverà la forza di resistere alla fame, agli stenti, alla crudeltà aggrappandosi alla musica e al suo violino, simbolo di libertà.