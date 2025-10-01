Vigarano, battaglia in Consiglio: "Lo stradello Carletti è privato"

"Il Comune non ha alcuna intenzione di farsi carico della manutenzione dello stradello vicinale Carletti e del relativo ponte. E’ una strada privata. Significherebbe gravare tutti i cittadini di Vigarano dei costi di gestione di beni che non appartengono al patrimonio comunale. Le risorse pubbliche vanno investite in opere utili e condivise, che siano convenienti e non per fare favori a singoli". Insiste e tuona il sindaco Davide Bergamini in consiglio comunale, di fronte alle sollecitazioni e alle richieste dei consiglieri di opposizione Agnese De Michele ed Emanuele Plebiscito che hanno chiesto chiarezza sulle necessità di manutenzione di una strada che, per i residenti, invoca manutenzione. "Non si tratta di una strada pubblica ma privata", ha ribadito il sindaco. Da qui un annuncio: "A supporto delle nostre affermazioni – ha comunicato Bergamini – verrà depositata agli atti e consegnata la risposta scritta all’interrogazione redatta in seguito ad un approfondimento con i settori competenti, dalla quale emerge che lo stradello Carletti è di proprietà privata, gravato solo da servitù di passaggio, e quindi non assimilabile a strada comunale o pubblica". Da tempo l’ufficio tecnico aveva messo mano alla questione, per cercare di capire come approcciarsi alla vicenda supportata dalle segnalazioni dei residenti. Da qui la raccolta di atti e documenti. Ma anche un’interpellanza di Plebiscito e della De Michele, per fare chiarezza. "Siamo rimasti stupiti nel vedere i consiglieri riproporre per l’ennesima volta la questione – sottolinea il sindaco – nonostante sia stata affrontata e chiarita più volte, anche con i diretti interessati. Riteniamo assurdo che due consiglieri insistano nel portare avanti istanze riferite a cittadini privati, anziché occuparsi del bene collettivo di tutta la comunità". Una risposta che si fa anche politica: "Qualora qualcuno ritenga di avere ragioni diverse – ha sbottato il sindaco – la sede opportuna non è il Consiglio comunale, che non è e non deve diventare un’aula di tribunale, ma il giudice competente". L’obiettivo dell’amministrazione punta invece sulla ciclabile: "Proprio per favorire i Vigaranesi – ha aggiunto Bergamini – abbiamo sottolineato che il nuovo progetto della ciclabile prevede un collegamento più sicuro e più diretto con il centro abitato di Vigarano Pieve, all’interno di un piano condiviso con il Comune di Terre del Reno che consentirà di riqualificare l’intero percorso ciclabile fino al Burana". Ne è certo: "Questo è il modo corretto di fare un servizio utile ai cittadini – ha sottolineato – investire su opere che migliorano davvero la vita della comunità. Un’opera che ha sicuramente costi inferiori alla presa in carico dello Stradello Carletti che oltre all’acquisizione richiederebbe lavori di adeguamento per renderlo idoneo al passaggio di ciclisti e mezzi agricoli e richiederebbe la presa in carico del ponte e la sua manutenzione che oggi non grava sui cittadini".

Claudia Fortini