Vigarano-Bondeno, il giallo della fusione

Un unico Comune da Bondeno a Vigarano? Di fatto, nel Documento unico di programmazione, alla pagina 329, si legge nero su bianco: "L’amministrazione comunale di Bondeno si riserva la facoltà di eseguire uno studio di fattibilità sulla opportunità di dare avvio alla procedura di fusione con il Comune di Vigarano Mainarda". Corteggiamenti o intenti? Si vedrà. Intanto, quanto scritto e dichiarato a Bondeno nel Dup e a dicembre in Consiglio da un assessore, non è passato inosservato, tanto da arrivare, il 22 febbraio scorso, anche tra le comunicazioni e le richieste di spiegazioni del Comune Vigarano.

Non ci sta la consigliera Agnese De Michele alle risposte fornite dal sindaco Davide Bergamini, in relazione alla possibile fusione tra i comuni di Vigarano e Bondeno. Nel corso del Consiglio comunale infatti, De Michele ha chiesto al sindaco delucidazioni in merito al fatto che l’amministrazione di Bondeno avesse inserito, nel proprio Dup, la facoltà di eseguire uno studio di fattibilità sull’opportunità di dare avvio alla procedura di fusione con il Comune di Vigarano Mainarda, sottolineando "la mancanza di trasparenza e di informazione nei confronti dell’opposizione". "Il sindaco Bergamini si è come sempre nascosto dietro un giro di parole – denuncia De Michele – evitando accuratamente di fornire le necessarie ed esaustive spiegazioni". La consigliera di opposizione non ci sta. "Bergamini si è limitato a dire – sottolinea – ‘Garantisco che noi non abbiamo mai dedicato un minuto in giunta a parlare di fusione’ e ha aggiunto ‘Non abbiamo mai preso in esame questa possibilità’. Eppure – sottolinea De Michele –, durante il Consiglio comunale di Bondeno dello scorso dicembre, l’assessore Marco Vincenzi, al minuto 59 della registrazione parla proprio dell’opportunità derivante dalla fusione con Vigarano".

A questo punto, stando alle dichiarazioni del sindaco Bergamini, per De Michele la domanda sorge spontanea: "È più probabile che il sindaco di Bondeno abbia inserito nel Dup, per gli anni 2024-2026, la possibilità di eseguire uno studio di fattibilità sull’opportunità di dare l’avvio ad una procedura di fusione con il Comune di Vigarano senza aver avuto il necessario e preventivo benestare dal sindaco di Vigarano Mainarda, oppure che quest’ultimo abbia dato il proprio benestare senza il coinvolgimento della giunta?" Impensabile che non ci sia un dialogo in corso tra i due Comuni. Proprio l’assessore ai lavori pubblici di Bondeno Vincenzi, il 12 dicembre scorso, di fronte al Consiglio comunale aveva detto che "per mantenere questo livello di servizi non basteranno queste aliquote Imu. L’unica possibilità che avremo è la fusione con Vigarano Mainarda. Su questo dovremo incominciare a ragionare nei prossimi anni. È un percorso lungo – ha sottolineato Vincenzi –, ma visto il calo demografico che abbiamo, se vogliamo mantenere livelli alti di servizi, è l’unica via. Vorrebbe dire portare a casa due milioni e 200 mia euro all’anno per almeno dieci anni".