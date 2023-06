Vigarano, cambio in maggioranza Manferdini lascia, subentra Balestra

di Claudia Fortini

Passaggio di testimone tra i consiglieri di maggioranza a Vigarano Mainarda. Ieri Francesco Manferdini ha rassegnato al sindaco Davide Bergamini le proprie dimissioni con effetto immediato. Al suo posto subentrerà Luigi Balestra. "Ho maturato questa decisione dopo una lunga riflessione fatta anche assieme insieme ai membri del gruppo di maggioranza che ringrazio per la comprensione – ha spiegato Manferdini – e che mi hanno spronato a seguire al meglio la mia carriera lavorativa". Manferdini, 28 anni, è un ingegnere spesso impegnato per lavoro all’estero. "I motivi lavorativi – spiega – sono alla base della mia decisione. Mi impediscono di partecipare attivamente alla vita politica e di essere molto presente sul territorio. Non sarei coerente con me stesso nel continuare a ricoprire una carica dedicandomi in modo limitato senza potermi esprimere al meglio".

Da qui un ringraziamento ai cittadini che l’hanno votato ma anche un appunto: "Onde evitare l’alimentazione di inutili e false futilità – premette l’ex consigliere – ci tengo a sottolineare che non c’è alcun tipo di dissidio tra me e qualsiasi membro della maggioranza con con cui continuo ad avere un rapporto di profondo rispetto reciproco". "Rispetto la decisione di Manferdini anche se mi dispiace, proprio per l’ottimo lavoro che ha sempre svolto in maggioranza – dice il sindaco –. È una scelta di grande responsabilità che dimostra coerenza con il suo lavoro e il rispetto degli elettori. Lo ringrazio per l’impegno e l’attenzione che ha assicurato metterà anche in futuro per il paese". Anche il capogruppo di maggioranza Fabio Altieri entra nel merito: "Con Francesco avevo partecipato anche alle precedenti elezioni e siamo molto legati – dice –. Mi dispiace averlo perso come membro di maggioranza. In bocca al lupo per il suo lavoro".