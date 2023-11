Vigarano, il Pd: "Sui limiti al Biogas, la giunta non ha alcun merito"

Attacchi e contrattacchi roventi nel mondo della politica dalle segreterie dei partiti sulla vicenda di Ca Bianchina. Questa volta a rispondere ad Oskar Spath di Fratelli d’Italia che ha sottolineato nei giorni scorsi l’ineccepibile operato della giunta è Roberto Mainardi segretario comunale del Pd. "Il responsabile vigaranese di FdI ha tentato una spericolata operazione propagandistica che però in sostanza si è risolto in un cortina fumogena a difesa dell’incapacità a decidere della giunta di destra al governo a Vigarano Mainarda – dice Mainardi –. Spath esprime il suo compiacimento per la condotta della giunta di destra sulla vicenda del tentativo di Ca’ Bianchina di aumentare la produzione utilizzando materiali inadatti e comunque costringendo a produrre liquami e scarti della lavorazione inquinanti e molto complicati da smaltire". Da qui l’affondo: "Al di là della propaganda – sottolinea il segretario del Pd – la verità è che la giunta si è rifiutata di prendere posizione su questa richiesta pericolosa , come i verbali del Consiglio Comunale stanno a testimoniare. Quindi il responsabile di FdI si compiace di una giunta che per ignavia, non ha voluto dare testimonianza di difesa degli interessi dei cittadini". Da qui un riferimento alle dichiarazioni in consiglio comunale: "A fronte delle richieste dei gruppi di opposizione il comune non può rifiutare o accettare la richiesta in quanto è di competenza Ausl".