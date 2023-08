Vigarano, lavori di restyling alla scuola primaria

Uomini e mezzi al lavoro in questi giorni alla Scuola Primaria Alda Costa di Vigarano, affinché sia tutto pronto prima dell’ingresso degli studenti a settembre. "Stiamo procedendo al rifacimento della pavimentazione esterna – spiega il sindaco Davide Bergamini – mentre da tempo stanno lavorando al sistema di ricambio dell’aria. Stanno arrivando anche i materiali da inserire nella parte alta dell’edificio dove c’era stata la perdita d’acqua. Poi – aggiunge – verrà chiamata l’azienda che ha fatto l’impermeabilizzazione per togliere le bolle lasciate dalle infiltrazioni, in modo da ricomporre il controsoffitto". Passi concreti: "E’ la prova dell’impegno dell’amministrazione che fin dall’inizio ha dimostrato l’interesse a risolvere il problema della scuola scuola, cosa che in passato non era mai stato fatto. Certi risultati richiedono tempo perché hanno la necessità di seguire un iter ben preciso per evitare di creare ulteriori problemi. Siamo sulle strada giusta per evitare quelle problematiche che abbiamo ereditato dal passato". Interventi che erano urgenti: "Questo è un lavoro che come amministrazione riteniamo non definitivo – sottolinea Bergamini – perchè è in corso la perizia del Consulente Tecnico di Ufficio, dove il tecnico incaricato dal tribunale si è preso 150 giorni per stilarla completamente. Su sua indicazione, insieme al nostro legale e tecnico di parte abbiamo chiesto alla ditta che questi lavori venissero eseguiti entro agosto". La rimozione e il rifacimento sono controllati dai tecnici e dal consulente tecnico d’ufficio che verifica lo stato di avanzamento e la tipologia di lavoro eseguito. Questi interventi, che non graveranno in alcun modo sul bilancio comunale, saranno considerati provvisori e soggetti a revisione successiva in base alla relazione del CTU.

Claudia Fortini