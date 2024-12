Vigarano Mainarda: potenziati i servizi di pattugliamento per la sicurezza

Aumentano i servizi di pattugliamento per la sicurezza del nostro territorio. Lo annuncia il sindaco di Vigarano Mainarda, Davide Bergamini: "Grazie a un’ottima collaborazione istituzionale – spiega – abbiamo concordato un potenziamento dei servizi di pattugliamento sul nostro territorio. Insieme al Comandante della Polizia Locale, Stefano Ansaloni, e all’Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento del Comandante della Compagnia di Cento, Maggiore Roberto Petroli e del Comandante della Stazione di Vigarano, Maresciallo Gaspare Morana, abbiamo deciso di intensificare i controlli, soprattutto nelle fasce orarie più critiche, per prevenire e far fronte a furti e altri reati di microcriminalità".

Bergamini lo sottolinea con convinzione: "La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta – dice –. Questo potenziamento mira a garantire una presenza capillare e costante delle Forze dell’Ordine nelle aree più sensibili del nostro territorio, offrendo maggiore controllo nel nostro comune".

Un lavoro corale: "Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne delle Forze di Polizia per il loro impegno quotidiano a difesa della sicurezza e del benessere dei nostri cittadini – aggiunge il sindaco –. Un ringraziamento va alla Polizia Locale e all’Arma dei Carabinieri per la costante collaborazione e la professionalità dimostrata".

Poi un invito a farsi tutti ‘sentinelle’ di attenzione per informare le forze dell’ordine di fronte a situazioni sospette: "Invitiamo i cittadini – dice Bergamini - ad attenzionare alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette".