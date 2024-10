Vigarano Mainarda, proteste dei genitori sul riposo dei bimbi

"I nostri bambini dormono per terra. Al Comune va bene? Ai genitori no". E’ questa la scritta apparsa ieri sulla recinzione della scuola di Infanzia Gianni Rodari di Vigarano Mainarda. Si tratta di cartelli non autorizzati che rappresentano la posizione di alcuni genitori e tolti subito dopo: "I genitori si sono stancati – spiegano - dopo troppi anni nei quali non è garantito un riposo adeguato e igienico ai bambini e dopo promesse, rimpalli di responsabilità, mancanza di fondi. Questa situazione – sottolineano - oltre a non essere definitiva non è nemmeno accettabile e dignitosa per i nostri bambini". La vicenda è complessa e si trascina da anni. L’edificio scolastico della scuola statale è di proprietà comunale ed è stato costruito negli anni ‘80. Non ha mai avuto un dormitorio. Da tre anni si susseguono riunioni ed incontri, del comune, con il personale scolastico e Ata e i genitori. Ma per ora, una soluzione che accontenti tutti non è ancora stata trovata. Nei giorni scorsi la lista civica di opposizione ViviAmo Vigarano ha depositato una mozione: chiedono al Comune di "Acquistare la ventina di brandine mancati e di proporre a volontari assicurati per il momento di riposo".

cl.f.