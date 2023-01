Vigarano Pieve, parrucchiera premiata dopo 50 anni di attività

Marta Folegani cinquant’anni fa, all’età di 19 anni, apriva la sua attività di parrucchiera contribuendo ad accendere un ulteriore vetrina tra le vie di Vigarano Pieve. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha voluto rendere un piccolo omaggio a Marta per ringraziarla e salutarla, ricambiando tutto l’affetto che lei ha regalato ai cittadini. Il vicesindaco Mauro Zanella: "Come Amministrazione comunale siamo vicini al tessuto imprenditoriale e sempre pronti a supportare chi ha contribuito a generare lavoro e occupazione. Un traguardo importante che siamo ben lieti di festeggiare con la nostra concittadina Marta che con passione e dedizione ha proseguito nella sua attività". Commenta anche l’assessore Daniela Patroncini: "È stata un’emozione poter presenziare in questo giorno speciale e ammirare quelle poltroncine che hanno accolto le confidenze, i racconti, gli aneddoti delle donne vigaranesi, tra le mani di Marta".