Vigarano riabbraccia la sua chiesa "Undici anni dopo il terremoto partiranno i lavori di restauro"

"Sono passati 11 anni e finalmente possiamo annunciare che quest’estate inizieranno i lavori di restauro della nostra chiesa". E’ l’annuncio dato dalla parrocchia di Vigarano Mainarda proprio alla vigilia dell’anniversario della scossa che nel 2012 ferì anime e immobili. "Martedì alle 21 alla Chiesa Provvisoria ci sarà un incontro pubblico – dice con gioia Don Giacomo Falco – dove il direttore dell’ufficio tecnico della diocesi di Ferrara-Comacchio Don Stefano Zanella e il direttore dei lavori Antonino Persi presenteranno il progetto di recupero. Una cantierizzazione che avverrà a ridosso della festa di Sant’Antonio, i primi giorni di giugno".

Un momento importante per la comunità. "I vigaranesi aspettano da 11 anni di riavere la loro chiesa – prosegue –, l’immobile ha avuto un danno molto grande e diffuso soprattutto nella facciata che da anni vediamo intelaiata di pali che la sorreggono. La speranza è che le intemperie di questi 11 anni non abbiano creato altre ulteriori spiacevoli soprese peggiorative. Sono qui da novembre 2019 – dice don Falco – ma condivido con la comunità la gioia della popolazione che si identifica con i luoghi simbolo del proprio territorio e quindi anche con la sua chiesa. Una popolazione che ha saputo aspettare pazientemente questo momento, che è anche l’ennesima testimonianza che dalle tragedie c’è sempre una rinascita". I lavori che interesseranno la chiesa della Beata Vergine Maria saranno di miglioramento sismico, opere di finitura strettamente connesse, e l’intervento sul campanile andando a ricollocare la facciata ‘staccata’ dal sisma, la sistemazione di tutte le lesioni, il consolidamento dell’immobile e le rifiniture artistiche connesse agli interventi del cantiere. Il tempo per il cantiere e il fine lavori è fissato a un anno.

Laura Guerra