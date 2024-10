Vigarano ’sbarca’ a Bruxelles: "Risorse e opportunità da cogliere"

Il Comune di Vigarano Mainarda esce dai propri confini e va direttamente in Europa. E’ infatti entrato a far parte della rete europea dei comuni BELC, Bulding Europe with local councillor. L’ha fatto da protagonista attivo. L’assessore all’ambiente Francesca Lambertini infatti è appena rientrata dal terzo viaggio Bruxelles. "Uscire dalla visione locale e confrontarsi con gli amministratori di altri territori è molto stimolante – spiega – e permette di vedere le cose da una prospettiva più ampia. Entrare direttamente nel cuore delle istituzioni europee ci apre a capire quali siano le opportunità per i nostri territori e come intercettare i finanziamenti europei. Il dialogo e il confronto con altri amministratori locali poi, che vengono da tanti paesi europei, permette di cogliere aspetti che ci uniscono".

Lo scorso anno tutti i consiglieri eletti in ogni comune dei 27 paesi della UE hanno ricevuto una mail con l’invito di unirsi al gruppo dei Consiglieri Locali Europei. E dal Comune di Vigarano Mainarda ha risposto subito l’assessore Lambertini "Perché è dall’Europa che partono tutte quelle direttive che condizionano in modo importante tanti ambiti della nostra società – sottolinea – ed è dall’Europa che partono le linee di finanziamento alle quali dobbiamo riuscire ad attingere". Da Vigarano a Bruxelles: "Per un Comune piccolo come il nostro – dice il sindaco Davide Bergamini – è assolutamente necessario cogliere ogni occasione per poter portare risorse e opportunità sul nostro territorio oltre a far conoscere ai cittadini, alle aziende, ai ragazzi di Vigarano tutte le possibilità offerte dall’Italia tramite l’Europa". Dal momento che la Lambertini è stata inserita nel gruppo dei Consiglieri Locali Europei è iniziato un intenso lavoro di incontri in webinar su tante tematiche dal sociale, all’ambiente, ai fondi di finanziamento.

Claudia Fortini