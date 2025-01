Il vigilantes ucciso lavorava per Top Secret di Ferrara: “Sconvolti, sosterremo la famiglia”

Ferrara, 5 gennaio 2025 – Lavorava per la Top Secret Mamadi Tunkara, il 36enne addetto alla sicurezza originario del Gambia ucciso a coltellate l’altro ieri a Bergamo. Il giovane dipendente dell’agenzia ferrarese è stato assassinato mentre si recava al supermercato Carrefour di via Tiraboschi, nel centro della città lombarda, dove avrebbe dovuto prendere servizio. L’uomo, a quanto si apprende, era stato assunto appena un mese fa, esattamente il primo dicembre.

La notizia del delitto ha sconvolto i vertici della Top Secret, che hanno espresso il proprio cordoglio e si sono detti disponibili a supportare la famiglia del giovane vigilantes per ogni necessità in questo tragico e difficile momento. “Tutti ce ne avevano parlato come di un bravo ragazzo, serio, tranquillo e bene inserito nella collettività e per questo lo abbiamo assunto – spiega Matteo Mazzoni, presidente del gruppo con ‘centro’ tra le mura estensi e con sei sedi in altrettante città italiane –. Per Mamadi l’assunzione rappresentava un punto di arrivo importante”. Comprensibile lo choc dei vertici dell’agenzia, per un lavoratore ucciso in un modo tanto assurdo.

“Questo episodio – prosegue Mazzoni – ci ha profondamente scosso. Per questo abbiamo deciso di stare vicini alla famiglia del nostro dipendente. Top Secret si farà carico di tutti i costi inerenti il rientro della salma in Gambia, così come forniremo loro tutta l’assistenza legale necessaria. Collaboreremo in ogni maniera con la procura di Bergamo perché si arrivi alla ricostruzione esatta del drammatico episodio e all’identificazione di chi lo ha così brutalmente assassinato”.

Nel frattempo, le indagini sul delitto sono arrivate a una svolta. Già ieri mattina un sospettato era stato fermato al confine tra Italia e Svizzera mentre cercava di espatriare. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la confessione. L’uomo fermato con l’accusa di aver ucciso l’addetto alla sicurezza si chiama Djiram Sadate, ha 28 anni ed è originario del Togo. Il sospettato non risulta avere precedenti penali, non ha un lavoro e frequentava una scuola serale a Bergamo, dove si trova dallo scorso anno.

La sua volontà, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, era quella di ottenere un titolo per poter trovare lavoro e stabilirsi regolarmente nel nostro Paese. Per molto tempo aveva vissuto in Germania, poi il trasferimento in Italia e la relazione con una donna italiana, con la quale ha convissuto fino a poco tempo fa. E che sarebbe alla base dell’omicidio del vigilante. Delitto che l’uomo ha confessato in questura, motivando il movente sentimentale con una relazione instaurata dal gambiano con la sua ex compagna. Sempre nella giornata di ieri, gli inquirenti hanno trovato il coltello utilizzato per il delitto.