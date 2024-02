Vigilanza sugli immobili comunali. Stanziati undicimila euro

BONDENO

Le guardie giurate a supportare il controllo già attivo delle telecamere e degli impianti di allarme sugli edifici pubblici. Ieri, con una determina pubblicata sull’albo pretorio, l’amministrazione comunale, si è impegnata a contrarre l’impegno di spesa, di undici mila euro all’anno per due anni, per l’ affidamento del ‘Servizio di sicurezza e vigilanza presso alcuni immobili comunali".

La premessa sono proprio gli impianti di allarme antintrusione installati e funzionanti "per motivi di sicurezza e prevenzioni furti o effrazioni" si legge. Sono stabili, effettivi, funzionanti presso la Pinacoteca Civica di piazza Garibaldi, la Biblioteca comunale, il Centro 2000, la Casa Ariosto di Stellata, la Scuola Materna di Bondeno capoluogo, il nuovo plesso scolastico in via Gardenghi, il Centro sport e cultura di via Autieri, le ex scuole elementari in Piazza Aldo Moro, le scuole medie in via Gardenghi, scuole elementari di Scortichino in via Provinciale. Dieci edifici pubblici vigilati dalla sicurezza.

Ma c’è la necessità, come si legge dagli atti "di attivare un servizio di sicurezza e vigilanza mediante addetti specializzati – viene spiegato – per la carenza di personale interno idoneo". E’ necessaria infatti, la disponIbilità ad intervenire ventiquattro ore su ventiquattro, in qualsiasi situazione di rischio anche in caso di interventi notturni.

Gli impianti sono collegati con la centrale operativa della società di vigilanza tramite periferica radio o collegamento telefonico, oltre agli interventi di presenza e controllo nel caso di attivazione dell’allarme con l’allerta delle forze dell’ordine e dei responsabili comunali delle strutture. In caso di segnalazione di allarme la pattuglia interviene. L’amministrazione comunale di Bondeno ha affidato l’incarico al Corpo Vigili Giurati spa di Firenze.

cl.f.