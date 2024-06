"Vigilanza sulla spiaggia. I nuovi orari? Un abbaglio"

Era agosto, estate 1982. Vide il padre annegare davanti ai suoi occhi e decise. "In quel momento così straziante capii che dovevo fare qualcosa per gli altri, nella mia vita tanti ne ho salvati". Giacomo Legnani, 51 anni, fa il bagnino da anni, da sempre. Anche suo figlio Antonio, indossa la stessa divisa rossa. Generazioni con lo sguardo alle onde, pronti a scattare. E’ non è un film americano. Da un po’ di tempo Giacomo Legnani, 51 anni, è scuro in volto. Come lui anche altri uomini e donne che fanno del salvataggio un mestiere. Quegli orari non gli vanno giù. In questa stagione il servizio di salvamento sarà garantito anche durante la pausa pranzo, al contrario di quanto avveniva gli anni scorsi. E’ scritto a chiare lettere su un’ordinanza della Regione che stabilisce l’attività giornaliera dalle 9,30 alle 18,30 senza stop. Ordinanza nata da una richiesta dell’Autorità Marittima e dopo le consultazioni con i sindaci costieri.

Cosa c’è che non va?

"Un po’ tutto, la nostra categoria non riesce a capire queste nuove disposizioni. Le troviamo, per dirla tutte, insensate"

Come mai?

"Parto dall’inizio. Fino all’anno era prevista una sospensione del servizio nell’orario durante il quale le spiagge si svuotano. Mi dite chi resta sotto l’ombrellone dalle 13 alle 14? Io non conosco nessuno che si ferma in quegli orari. La gente di solito è a pranzo"

Ma per voi cosa cambia?

"Cambia che in quei nuovi orari durante i quali è previsto il servizio anche noi dobbiamo andare a mangiare, staccare. Cosa sta succedendo adesso? Che metà dei bagnini stacca, l’altra metà resta sulla spiaggia a vigilare. Ma non più solo quello spicchio di mare, bensì una fascia molto più ampia"

Non è facile...

"Certo che no, devi stare attento, controllare un fronte di mare di 800 metri. Per questo noi bagnini insieme agli stabilimenti ci siamo inventati una soluzione"

Di che si tratta?

"In quegli orari issiamo nelle zone dove non c’è il bagnino la doppia bandiera rossa, invitando i turisti che vogliono proprio fare il bagno alle 2 a nuotare nei tratti di mare dove ci siamo fisicamente. Quindi magari a spostarsi verso lo stabilimento balneare dove siamo presenti. E’ facile da riconoscere perché in quel tratto mettiamo la bandiera è bianca"

Non è solo quell’orario che non vi piace

"No, sempre con la stessa disposizione è stato ridotto il nostro servizio fino alle 18,30. Prima invece noi bagnini staccavamo alle 19. Anche questa non è una scelta felice. E’ proprio verso quell’ora che c’è tanta gente in spiaggia e magari a nuotare. D’estate, in luglio e agosto, le 18,30 sono quello che si può definire un orario di punta. Quindi anche i rischi aumentano con una forte presenza di turisti magari tra le onde"

Insomma, occhi aperti

"Quello sempre, anche se sarà più difficile. Un bagnino per essere pronto deve essere riposato. La presenza non stop sulla spiaggia non va in questa direzione. Hanno ottenuto dal punto di vista della sicurezza l’effetto opposto".