Vigili del fuoco, anno intenso: "Fin qui oltre 800 interventi"

In questo 2024 fino ad oggi sono state ben 800 le situazioni critiche che hanno visto operare i Vigili del Fuoco di Cento, dagli incidenti stradali a quelli sul lavoro, alle emergenze per allagamenti, per crolli, fino agli interventi più semplici, rimarcandosi sempre più presenza preziosa nella comunità centese e nel territorio immediatamente circostante. Ad operare ora sono in 26 e a proteggerli la loro patrona Santa Barbara, che mercoledì sera hanno voluto celebrare all’interno del distaccamento, a fianco dei loro mezzi pronti a partire per le emergenze, e a una rappresentanza della città.

Occasione anche per il saluto ufficiale al Capo reparto Luca Bergamini, andato in pensione dopo la permanenza a Cento dal 1991. "Ho pianto, ho sofferto, ho sperato, ma più di tutto ho vissuto quei momenti che gli altri dicono sia meglio dimenticare – è uno stralcio della lettera che ha scritto il vice comandante Enrico Franceschini a Bergamini per la sua pensione –, gli potremo però dire che siamo orgogliosi per tutto quello che siamo e cioè un Vigile del fuoco". E le parole del Capo squadra Luca Grandi. "Oltre all’esperienza personale che ci ha passato – ha continuato il Capo squadra Luca Grandi –, Bergamini ha sempre trattato i colleghi tutti allo stesso livello, dal primo che entrava a quelli con più esperienza e quando si è in armonia, in squadra si fanno davvero belle cose".

Presenti anche i Capo squadra Pasquale Polito e Leonardo Caruso, Il vice comandante Enrico Franceschini ed anche alcuni vigili del fuoco in pensione. "Questi uomini garantiscono quotidianamente la sicurezza per la comunità e lo fanno sempre con grande discrezione e senza mai cercare un applauso – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi – Persone competenti che tengono salda la guida e risolvono tante situazioni spiacevoli in cui ci troviamo a lavorare insieme facendo davvero capire cosa significa ‘il servizio’. Un grazie particolare a Bergamini perchè, fosse anche stata notte, ho sempre avuto risposta. Grazie per il tuo lavoro e per quello che tutti voi fate per noi".

Dopo 33 anni di servizio nei Vigili del fuoco, infatti, dal primo dicembre Luca Bergamini è in pensione, assunto nel 1991, proveniente dal 26° corso, e assegnato al Comando di Ferrara era stato promosso a Capo Squadra nel 2009 e poi a Capo Reparto nel 2019. Anni di servizio dove si è contraddistinto per la grande passione, senso del dovere ed elevata professionalità, comprovato dalla stima dei suoi colleghi con la segnalazione per l’elogio di un incidente stradale avvenuto a Cento nel 2001 e la Benemerenza del Capo della Protezione Civile in carica Franco Gabrielli, per attività connesse ad eventi della Protezione Civile, e svolgendo con grande impegno l’incarico di Capo Distaccamento di Cento, facendo conoscere e apprezzare anche alle istituzioni locali il "lavoro" dei Vigili del Fuoco, dando prestigio al distaccamento e al suo personale.

Laura Guerra