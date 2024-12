Vigili del fuoco, cena di beneficenza per gli scout

COMACCHIO

E’ stata una miscela di generosità e altruismo quella vissuta venerdì’ sera al Distaccamento dei vigili del fuoco di Comacchio. Una quarantina di persone tra vigili e familiari si sono incontrati a tavola per l’ottima cena preparata dallo chef Mauro Crepaldi, assieme al fido Franco Barillani, del ristorante Sapori d’Italia a Lido delle Nazioni che ha confezionato il menù per il personale operativo. Tutti i cibi sono stati offerti da Mauro ed i vigili del fuoco hanno pagato ognuno la propria parte raccogliendo complessivamente una discreta somma interamente devoluta al gruppo scout mesolano Delta Po 1 che ha sede a Mesola, presente alla serata con una rappresentanza del Reparto Pegaso. Complessivamente a Mesola ci sono tre gruppi che annoverano 77 ragazzi ai quali sia aggiungono gli educatori che li seguono e gli adulti arrivando a quasi un centinaio di persone che orbitano in nella realtà scoutistica mesolana. La somma raccolta servirà per rimettere a posto la seda degli scout ed anche per acquistare materiali e strumenti che nell’ultima uscita, causa il forte vento sono andati distrutti. Chef e protetti di Santa Barbara hanno dato vita ad una bella storia di Natale.

c. c.