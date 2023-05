Vigili del Fuoco e Lions in piazza Video dimostrativi e donazioni

È stato un incontro veramente educativo, quello con i Vigili del fuoco volontari di Copparo e Lions Club, che si è tenuto dinanzi al Municipio lo scorso 21 aprile. Durante la giornata in piazza, i Vigili del Fuoco hanno eseguito sia dimostrazioni del loro lavoro, coinvolgendo in attività dimostrative i molti bambini presenti a cui è stato consegnato l’attestato di pompiere per un giorno, sia presentato alla cittadinanza i loro automezzi e le loro attrezzature che impiegano nei molteplici settori di intervento. L’iniziativa si è conclusa con una cena, organizzata in un noto ristorante cittadino: durante il momento conviviale, i vigili del fuoco volontari hanno proiettato video dimostrativi e hanno raccontato la loro storia e la loro abnegazione al servizio. Hanno inoltre illustrato l’ambizioso progetto di acquistare un’autobotte nuova, molto grande e naturalmente molto costosa, da affiancare a quella più piccola già in dotazione.