Vigili del fuoco, giornata speciale Donazione Lions all’evento coi bimbi

I bambini stringono la mano ai vigili del fuoco e la solidarietà del Lions rafforza gli intenti in un impegno comune. E’ stata una domenica di festa quella del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno di via Guidorzi, che in occasione dell’Open Day, è stato avvolto dall’abbraccio di tanti bambini con le loro famiglie, impegnati, con i pompieri, a destreggiarsi tra gettiti d’acqua con il ‘gioco delle fiamme’ ideato dal distaccamento, a percorrere gli spazi, ad esplorare la centrale operativa, ad ammirare i mezzi. Il fascino degli ‘angeli in divisa’ che diffondo coraggio e che anche per i più piccoli, tra i quali ci saranno probabilmente i futuri volontari, non è solo immaginario ma concretezza. Porte aperte dunque ad una città che risponde. L’occasione più bella, in una giornata di sole, per la donazione del Lions che arriva così al settimo service donato in questi anni al distaccamento.

"E’ stato un momento molto importante di donazione nei nostri confronti da parte del Lions Club Bondeno – sottolinea Michele Marchetti –, che nella figura del suo presidente Adelmo Guandalini, accompagnato da altri soci, ci hanno ufficialmente donato due radio portatili del marchio Hytera Atex, ovvero utilizzabili in atmosfera con pericolosità di esplosione. Sono apparecchi molto costosi ma molto importanti per certi scenari di intervento". La terza radio è stata acquistata con il contributo di Mosquito 7.3 di Bondeno e Allevamenti Cascone. "Le radio ricetrasmittenti – ha spiegato il capo distaccamento Marchetti – sono perfettamente in linea con quelle del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si collegano in maniere digitale e vanno anche sul canale analogico". Da qui i ringraziamenti: "A nome mio personale e di tutto il personale che rappresento – ha aggiunto Marchetti – ringrazio tutti i donatori per essere sempre vicini alle esigenze del Distaccamento, ricordo con piacere che in questi vent’anni di attività il Lions Club Bondeno ha fatto nei nostri confronti ben 7 service acquistando tante e importanti attrezzature".

Claudia Fortini