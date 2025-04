Vigili del Fuoco, impegno per avere più personale

"Un ottimo incontro". E’ questo il giudizio della Funzione Pubblica CGIL in relazione all’incontro avuto con il Prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello e con il comandante della caserma dei Vigili del Fuoco, Antonio del Gallo. All’incontro, in un clima disteso e collaborativo, è stato coscientemente condiviso il problema sulla mancanza di Vigili del Fuoco in forza alla caserma di Ferrara. Tutti hanno garantito il massimo impegno nel trovare una soluzione in brevissimo tempo, per garantire la dotazione necessaria alle necessità della popolazione ferrarese, anche in relazione all’imminente stagione turistica oltre che alla gestione del nucleo urbano di Ferrara e di tutta la provincia. Il Prefetto ha garantito che l’impegno verrà formalizzato in una lettera da inviare alla direzione risorse umane del dipartimento dei Vigili del Fuoco al ministero degli interni. "Attendiamo quindi – comunica la Fp Cgil – di avere riscontri positivi per certificare il grande lavoro delle parti a garanzia della risoluzione del problema. In ultimo vogliamo sottolineare la grande consapevolezza che tutti hanno convintamente espresso sul valore del Corpo e del lavoro delle persone che vi operano".