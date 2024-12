Vigili del fuoco in festa, caserma taglia il nastro

Oggi, alle 15.30, nella caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Portomaggiore ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei rinnovati locali dei pompieri in servizio nella struttura di via provinciale per San Vito. La cerimonia si terrà in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. Alla manifestazione saranno presenti Antonio Del Gallo (foto), comandante provinciale dei vigili del fuoco e il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi. I lavori di adeguamento della caserma, che è di proprietà comunale, hanno richiesto ingenti risorse.