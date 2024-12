Vigili del fuoco, la donazione dal triangolare

La cena di Natale della società calcistica Copparo 2015 è stata la migliore cornice per la cerimonia di consegna del ricavato del triangolare solidale "Uniti per vincere" ai Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Copparo. Il presidente Andrea Mari ha firmato un assegno per un importo di ben 1.500 euro, affidato poi al presidente dell’Associazione Amici Pompieri Copparo Alessandro Zanella e a Michele Capatti, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni e del comandante della stazione Carabinieri di Copparo Luogotenente Giuseppe Zurlo. Un grande risultato ottenuto dalla grande sinergia e collaborazione tra tante realtà copparesi, unite nella buona riuscita della manifestazione sportiva, che si è tenuta la scorsa primavera allo Stadio Decimo Preziosa, e del suo intento benefico.

La seconda edizione di "Uniti per vincere" ha proposto una serata all’insegna di sport, spettacolo, buon cibo e di tanta solidarietà. Dalla dimostrazione di addestramento cinofilo al quadrangolare dei giovani atleti di Asd Copparo 2015, Union Vis Lendinara e Asd Terre Del Reno; dall’esibizione della compagnia teatrale Insieme x Caso al torneo disputato dalla selezione All Star Copparo, da una rappresentativa dei Vigili del Fuoco e da una dei Carabinieri, e tanto altro ancora.