Vigili del fuoco, Marchese: "Coltivate l’etica del sacrificio"

Riceviamo dal comandante provincia dei vigili del fuoco, Antonio Giovanni Marchese (foto) una lettera di saluto. "Nel momento in cui mi accingo a lasciare l’incarico che ho ricoperto dal lontano luglio 2019 e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per limiti di età sento - e non è retorica - un incoercibile bisogno di esternare alcuni miei pensieri, come sintesi dei valori per i quali mi sono battuto, degli ideali che ho perseguito con tenacia, dei segni della mia permanenza in terra ferrarese ed emiliano- romagnola, che ho sempre amato e di cui mi sono cibato. Sempre più convinto che l’unica maestà veramente riconoscibile è il compimento del proprio dovere, costi quel che costi, ho sempre avuto un forte senso dello Stato. Ho sempre coltivato l’etica del sacrificio, perché ’non c’è superiorità più grande dell’uomo sull’uomo che quella di mettersi al suo servizio’, come si legge nei Promessi Sposi. E ancora John Fitzgerald Kennedy amava dire “Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. A tutti lascio un messaggio di virgiliana memoria ’labor omnia vicit’. Affettuosamente".