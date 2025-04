Vigili del fuoco nel mirino dei ladri, la gara di solidarietà è servita: "Una cena per raccogliere fondi"

Ha fatto registrare il tutto esaurito, sabato scorso, la cena di solidarietà organizzata dall’associazione San Lorenzo di Gradizza, a favore dei vigili del fuoco Volontari di Copparo. Il presidente Gianni Zampieri ha ringraziato tutti i presenti e i suoi volontari, ribadendo l’importanza di essere tutti uniti per un aiuto più incisivo e concreto.

Numerose le realtà del territorio che hanno partecipato per sostenere il distaccamento di Copparo, che il 28 febbraio ha subito il furto delle attrezzature utilizzate per soccorso negli incidenti. Il blitz dei ladri in via Leonardo Da Vinci aveva interessato il magazzino municipale, dal quale i malviventi asportato una motosega e forbicioni. L’episodio venne condannato dall’intera comunità, molto legata ai vigili del fuoco volontari. Alla serata a Gradizza hanno preso parte il comandante della Compagnia dei carabinieri, maggiore Alessandro Volpini, il comandante della Stazione dell’Arma di Copparo, luogotenente Giuseppe Zurlo, il presidente Avis, Alfio Pesci, il presidente di Ail Ferrara Gian Marco Duo e il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che, nel proprio intervento, ha sottolineato l’importante sinergia tra le diverse realtà locali. "Una serata che ha confermato – ha commentato –, la straordinaria generosità della nostra comunità. Un grazie ai volontari di Gradizza, per l’ospitalità e per l’energia che mettono nell’organizzare eventi che uniscono diverse realtà, sostengono e valorizzano il territorio. La cena aveva come obiettivo quello di sostenere i vigili del fuoco volontari, che il 28 febbraio hanno subito il furto delle attrezzature. Un gesto vile e vergognoso che ha colpito la nostra comunità, ma non è riuscito a fermare la determinazione dei nostri pompieri. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa". Alessandro Zanella, per un decennio alla guida dell’Associazione Amici dei Pompieri, ha ceduto il testimone a Maria Kristina Terranova ed è stato presentato il nuovo capo distaccamento Marco Benini. Ma le iniziative solidali verso il distaccamento non si fermano qui. Il 26 aprile, alle 21, a scendere in campo a sostegno dei vigili del fuoco volontari sarà la compagnia ‘Insieme x Caso’ che, al teatro ‘De Micheli’, porterà in scena la commedia "Sgrisul". "Serata a favore dei nostri angeli custodi – annunciano dalla Compagnia -, i Vigili del fuoco volontari di Copparo". I biglietti si possono acquistare al teatro e anche on-line su Vivaticket.

Valerio Franzoni