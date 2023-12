Vigili del fuoco, più di 400 interventi. Gilli: "Importante avere nuove forze"

COPPARO

Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Copparo è stata celebrata la messa in occasione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. La cerimonia religiosa celebrata da don Daniele Panzeri e la benedizione dei mezzi hanno segnato i festeggiamenti per il Distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Copparo, a cui hanno partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Amà, il comandante del Norm di Copparo, capitano Domenico Marletta, la vicecomandante della Stazione Carabinieri, maresciallo Marzia De Nicola, e numerose altre realtà associative, a partire dalla protezione civile del Gruppo Radio Club Copparese. Tanti anche i cittadini: i pompieri rappresentano infatti una realtà molto apprezzata e amata. Gli uomini e le donne del Distaccamento di via Leonardo Da Vinci sono peraltro particolarmente attivi sul territorio: dal 1° dicembre 2022 al 31 novembre 2023 hanno condotto ben 432 attività di soccorso tecnico urgente. Sono stati effettuati 47 interventi di spegnimento incendi: "Abbiamo registrato un numero minore di incendi boschivi – spiega il capo distaccamento Fabio Gilli –. Per la gran parte gli episodi si sono concentrati a gennaio e nei periodi caldi di giugno, settembre e ottobre". Sono stati 122 i soccorsi a persone e 162 le attività quali apertura porte, recuperi, imenotteri. I vigili del fuoco volontari, inoltre, sono accorsi su 22 incidenti stradali e hanno operato 46 volte su dissesti statici e 33 su danni d’acqua. "Possiamo essere soddisfatti dell’operato in questa annata - afferma Gilli -. Certamente per noi è importante poter contare sempre su nuove forze: tant’è che si sta svolgendo ora il corso al temine del quale, la prossima settimana, sei nuovi vigili del fuoco diventeranno operativi. Parallelamente si tengono anche i corsi di aggiornamento sulle abilitazioni di cui siamo in possesso e altri ne saranno organizzati con il nuovo anno: il ringraziamento va al Comando e al neocomandante Antonio Dal Gallo". Il Distaccamento è particolarmente inserito nel tessuto cittadino e partecipa a numerosi eventi, a partire da quelli in collaborazione con le scuole e con il mondo associativo.

Valerio Franzoni